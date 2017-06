Meteo, caldo africano in arrivo. Temperature fino a 36 gradi

L'estate fa sul serio. E' in arrivo un'ondata di caldo africano decisamente forte con le temperature che nei prossimi giorni arriveranno fino a 36 gradi. Afa sulle zone pianeggianti del Nord.

LE PREVISIONI: picchi di 36°C la prossima settimana

L'anticiclone africano prende pieno possesso dell'Europa occidentale inglobando anche gran parte d'Italia. Nella giornata di sabato la coda di una perturbazione ha determinato il passaggio di velature anche spesse su coste adriatiche e regioni del Centro, con occasionali piovaschi nel corso del pomeriggio sull'Appennino tra Abruzzo, Lazio, Molise e Basilicata, ma anche sulle Dolomiti.

Il Sud in genere rimane meno esposto alla rimonta anticiclonica, tanto che nel corso di domenica non escludiamo ancora qualche temporale soprattutto sulle zone interne tra Calabria, Puglia, Lucania e Cilento. Sul resto del Paese invece sarà il sole a dominare, con caldo in generale aumento: valori fino a 31/33°C si raggiungeranno su Valpadana e centrali tirreniche, mentre durante la prossima settimana si potranno superare anche i 35°C su alcune località.

fonte https://www.3bmeteo.com