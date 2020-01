Meteo, caldo anomalo nei giorni della Merla: poi arriva la neve, ecco quando

Meteo: caldo anomalo in arrivo. I giorni della Merla si ribaltano, saranno i più caldi dell’inverno

29-30-31 gennaio sono solitamente i giorni più freddi dell’anno, ma nel clima impazzito degli ultimi mesi questa credenza popolare sarà sfatata.

A fine mese le temperature si alzeranno a livelli record, decisamente insoliti per la stagione.

Meteo, a fine gennaio arriva il caldo

Secondo le più recenti previsioni meteo, durante la prossima settimana i termometri registreranno temperature molto più alte rispetto alla media stagionale. I valori saliranno fino a toccare valori primaverili con picchi di 20 gradi al Sud.

A causare questo drastico mutamento saranno l’alta pressione e l’arrivo di venti più miti.

Tutte le regioni d’Italia saranno raggiunte da un caldo anomalo. Le temperature più elevate saranno registrate nei tre giorni della Merla. A percepire un caldo quasi estivo sarà il Sud, con picchi di 17-20°. Il Nord avrà valori massimi intorno ai 13-14° e al Centro si toccheranno i 15-16°.

Dopo il caldo anomalo arriva la neve, anche a valle

L’assaggio di primavera durerà poco. Il clima in tilt porterà nuove instabilità, creando le condizioni ideali per la neve che cadrà fino in pianura.

L'alta pressione sarà interrotta da una instabilità che colpirà l'Italia martedì. Le conseguenze? Nevicate diffuse sulle Alpi e qualche precipatazione sugli Appennini. La neve potrebbe raggiungere anche la valle.

I giorni successivi vedranno qualche pioggia, anche se scarsa. Tornerà poi il sole.