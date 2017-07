Meteo, caldo record in arrivo. Ondata africana senza precedenti

Da oggi, lunedì 31 Luglio, l'Italia si appresta a sperimentare una nuova e intensa ondata di calore. Rispetto alle precedenti, quella in arrivo su alcune zone d'Italia sarà davvero notevole e su alcune regioni potrebbe assumere caratteristiche di eccezionalità oltre che superare qualche RECORD di caldo. Cerchiamo di capire quali saranno le caratteristiche salienti della fiammata africana.

1) ESTENSIONE - L'anticiclone africano sarà stuzzicato a risalire verso il Mediterraneo e l'Europa centrale dalla presenza di una circolazione depressionaria nei pressi delle Isole britanniche. L'invasione calda riguarderà tutta l'Italia con direttrice da Sud Ovest verso Nord Est, interessando dapprima il Centro-Nord, l'Europa centrale e i Balcani e poi adagiandosi anche sulle nostre regioni meridionali.

2) DURATA E PERSISTENZA - Ci attende almeno una settimana di fuoco su gran parte delle nostre regioni, ma con la prospettiva che al Centro-Sud il caldo possa durare almeno per tutta la prima decade di Agosto. Si tratta inoltre della quinta ondata di calore dall'inizio dell'Estate e quindi molte zone sono già provate da settimane di caldo, siccità e incendi.

3) TEMPERATURE ESTREME - Sui picchi di caldo è ancora difficile sbilanciarsi. Le temperature più elevate saranno probabilmente raggiunte sulle regioni del Centro: Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania, oltre alla Sardegna saranno, almeno in una prima fase, le regioni che sperimenteranno le isoterme più alte (anche superiori ai 25°C a 1500-1600 m di altezza in libera atmosfera). Considerata la presenza di aria secca e dei terreni piuttosto aridi è facile supporre che le temperature sulle aree interne potranno raggiungere picchi di 40°C, se non addirittura superiori sull'Isola. Le temperature minime saranno elevate e farà caldo anche in montagna, con punte oltre i 30°C anche sopra i 1000 metri.

