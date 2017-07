Meteo, due giorni di estate italiana. Poi torna Caronte

L’alta pressione torna alla conquista dell’Italia. La redazione di iLMeteo.it annuncia, tuttavia, per questo inizio di settimana, ancora una circolazione settentrionale, in particolare al Centro-Sud, con venti sostenuti di Maestrale e Tramontana e con clima dunque più fresco. Da Mercoledì, l’alta pressione si rinforzerà su tutto il Paese con sole e bel tempo ovunque, salvo per qualche temporale sui rilievi di Nord Est.

Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, comunica che tornerà il caldo dell'anticiclone Caronte su tutta l’Italia, un caldo nuovamente afoso da metà settimana e per qualche giorno con punte fino a 37/38° sulle pianure, entro Venerdì. Si attenueranno via via anche i venti settentrionali al Centro-Sud. Sempre il direttore Sanò, assicura gli italiani che quasi tutta la settimane in corso sarà all’insegna della stabilità con sostanziale assenza di piogge e temporali. Qualche locale temporale sarà possibile, al massimo, sugli di estremi rilievi del Triveneto. Solo per Domenica 9 Luglio, è atteso un lieve calo della pressione sulle regioni settentrionali dove potranno arrivare temporali più estesi, oltre che su Alpi e Prealpi, anche sulle pianure. Possibile qualche temporale isolato, sempre Domenica, sull'Appennino centro-settentrionale.