Meteo, estate in crisi. In arrivo nubifragi e temporali forti. Crollo termico

PEGGIORA DA DOMENICA - La prima ondata di caldo della stagione sarà spazzata via alla fine del weekend da un impulso instabile atlantico che attraverserà buona parte d'Europa e porterà un deciso peggioramento anche sul Nord Italia tra domenica e lunedì.

TEMPORALI SPECIE SU ALPI, PREALPI E ALTE PIANURE - Domenica infatti la giornata sarà decisamente più instabile fin dal mattino sui settori alpini, prealpini e sulle alte pianure del Nord Ovest con piogge e temporali già piuttosto diffusi e un primo calo delle temperature. In pianura comunque durante il giorno non mancheranno occhiate di sole ma verso sera è atteso un passaggio temporalesco su buona parte della Valpadana centro-occidentale, specialmente sui settori di alta pianura. Al centro sud invece la giornata sarà ancora buona e calda e in prevalenza soleggiata salvo per il passaggio di nubi alte.

LUNEDI' DI MALTEMPO AL NORD - Sarà probabilmente lunedì la giornata peggiore per le regioni settentrionali. Sono attese infatti molte nubi, piogge e temporali diffusi su gran parte delle regioni, con fenomeni anche abbondanti e localmente intensi. Nel corso del giorno il peggioramento dovrebbe coinvolgere anche la Sardegna, gran parte del Centro e la Campania. Questa previsione ha tuttavia ancora attendibilità bassa e dovrà essere confermata. La calura si smorzerà un po' ovunque all'inizio della prossima settimana e le temperature torneranno su valori più consoni alla media del periodo o anche lievemente inferiori.

fonte https://www.3bmeteo.com