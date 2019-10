Meteo freddo. Arriva freddo. Arriva gelo. Neve in pianura. Freddo, ecco quando

Meteo arriva il freddo. Meteo arriva freddo. Arriva freddo. Arriva gelo.

Finalmente qualcuno potrebbe dire, specie quelli che non amano il caldo e che sono seriamente preoccupati per il global warming.

A partire dal 10 novembre pare che sia in arrivo un'ondata fortissima e persistente di gelo artico e poi anche russo-siberiano. Temperature di parecchi gradi sottozero anche in pianura, specie al Nord (ma non solo), neve sulle coste adriatiche e poi anche sulle città del Nord. Possibile neve anche a Roma e Napoli, oltre che a Bari e Lecce.

