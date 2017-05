Meteo/ Freddo fuori stagione al Nord, quasi estate al Sud. La mappa dei gradi

Dal 1° Maggio nuovo calo delle temperature soprattutto delle massime al Nord per una perturbazione, con valori sotto la media e neve a quote medio-basse sulle Alpi. Addirittura le massime sul Nordovest potrebbero non superare 12-13°C, in particolare tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia nord occidentale. Qualche grado in più sul Nordest con massime anche fino a 18-19°C ma in calo entro sera, al Centrosud massime tra 18°C e 22°C con punte di oltre 23-24°C su Puglia, Basilicata e Sicilia.

Nei giorni a seguire e fino ad almeno il 5-6 Maggio, il clima si manterrà piuttosto fresco per il periodo al Nord, con massime anche sotto i 18-20°C specie mercoledì quando è atteso un nuovo calo termico; più mite al Centrosud ma con temperature non particolarmente elevate e massime in genere entro i 21-23°C, salvo qualche punta superiore su Puglia, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia e Sardegna. Paradossalmente così anche i primi giorni di Maggio saranno più freschi dell'avvio di Aprile, quando si respirava aria d'Estate: per ora quelle temperature non si intravedono neppure nel medio termine, se ne riparlerà probabilmente entro la metà di Maggio.

FREDDO AL MATTINO, MINIME SOTTO LA MEDIA - In particolare al Nord dove le minime potranno ancora scendere sotto i 4-5°C in pianura, specie martedì mattina, poi ancora giovedì. Minime sotto la media anche al Centro, su valori sotto i 6-8°C sulle pianure e vallate più interne, qualche grado in più al Sud ma comunque clima mattutino frizzante.

