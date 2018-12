Meteo gelo dalla Russia, neve sul mare e crollo delle temperature. Ecco quando

La distanza temporale è ancora elevata, stiamo parlando di proiezioni per la prossima settimana, però dallo studio dei principali centri di calcolo meteo (ECMWF) possiamo estrapolare alcuni segnali sul tempo atmosferico che ci aspetterà a partire da Lunedì 10 quando l’Italia si troverà a fare i conti con un'imponente colata di gelo, in arrivo da Nord. Cerchiamo allora di capire insieme cosa aspettarci da questa nuova svolta meteo.

Al momento, scrive www.ilmeteo.it, sull'Europa Sud-Occidentale prevalgono ancora le alte pressioni, interrotte saltuariamente da flussi più instabili in discesa dal Nord Atlantico che, come abbiamo visto di recente, sono in grado di portare precipitazioni anche sul nostro Paese. Nei prossimi giorni l’alta pressione si spingerà fino a latitudini molto elevate, oltre la Gran Bretagna, puntando le zone polari. Questo avrà delle ripercussioni importanti: quando una massa d’aria più calda raggiunge il Polo Nord, riesce a scardinare di fatto il vasto Vortice Polare che, con movimento retrogrado (da Est verso Ovest) è costretto a scendere di latitudine. Ed è proprio quello che alcuni modelli meteo vedono per l’inizio di settimana prossima: un'imponente irruzione gelida in discesa dalla Russia è pronta ad investire il nostro Paese. Gli effetti principali saranno un drastico calo delle temperature (fino a 7/8°C in meno) pochissimo tempo e soprattutto il possibile ritorno della neve fino a quote molto basse, in particolare sul medio versante adriatico, tra Marche e Abruzzo.

Si tratta sicuramente di una svolta molto importante anche considerando le ultime settimane, caratterizzate da valori termici spesso oltre le medie attese per il periodo. Non resta che aspettare e seguire passo passo gli aggiornamenti.