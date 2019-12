Cronache

Mercoledì, 18 dicembre 2019 - 07:23:00 Meteo gelo: non cliccate se non sopportate le emozioni forti! E' un consiglio Meteo gelo siberiano in arrivo per Capodanno. Ecco dove arriva la neve e quando

Meteo gelo siberiano. Impressionante quello che potrebbe accadere a Capodanno. Proprio il 31 dicembre secondo le ultime carte a disposizione potrebbe arrivare sull'Italia un'ondata fortissima di gelo direttamente dalla Russia e dalla Siberia. Temperature abbondamentente sotto lo zero al Centro-Nord, con minime fino a meno 10 o meno 12 in pianura al Nord e nevicate copiose fin sulle coste sull'Adriatico dalle Marche alla Puglia. Successivamente perturbazioni atlantiche porteranno tantissima neve anche nelle città del Nord Italia fino a Firenze. Gelo siberiano in arrivo sull'Italia per Capodanno, dunque.