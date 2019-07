Meteo inverno 2019-2020, inverno gelido, freddo, freddissimo. Colpo di scena prossimo inverno moltissima neve e super-gelo in Italia. Meteo inverno choc

Meteo inverno 2019-2020 freddo, freddissimo, gelido, nevoso.

Attenzione, è vero che fa molto caldo - siamo a fine luglio d'altronde - ma da novembre le condizioni potrebbe essere perfette per un inverno vecchio stile, super-freddo e gelido.

Primo elemento. Quest'anno ci sarà la nina, il contrario del nino, e quindi condizioni favorevoli a ondate di gelo artico e russo-siberiano anche sull'Italia.

Secondo elemento. Il sole si sta indebolendo, già da agosto, in termini di energia, come si vede dalle macchie solari.

Terzo elemento. Secondo alcune teorie, lo scioglimento dei ghiacci del Polo Nord, provocato dal global warming, potrebbe provocare un indebolimento della Corrente del Golfo, con freddo intenso sull'Europa, Regno Unito in testa ma fino all'Italia settentrionale.

Insomma, ci sono le condizioni per un inverno 2019-2020 gelido sull'Italia, soprattutto al Nord, con temperature spesso di molti gradi sottozero (fino a meno 20 a Torino e meno 18 a Milano) e moltissima neve in pianura al Nord, sulle coste adriatiche fino in Puglia e forse anche a Roma e Napoli.