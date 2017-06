Meteo: Italia divisa tra nubifragi al Nord e 40°C al Sud, weekend più fresco

ITALIA METEOROLOGICAMENTE DIVISA IN DUE – “Una vasta circolazione di bassa pressione ingloba gran parte d’Europa penalizzando il tempo anche sul Centronord Italia, dove abbiamo avuto piogge e temporali localmente intensi, accompagnati da grandinate o a carattere di nubifragio” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue – “nel frattempo l’anticiclone africano spadroneggia al Sud, che soffre di una ondata di caldo molto intensa con punte di 38-40°C dalla Sicilia alla Puglia e afa talora opprimente, specie sui settori costieri”

WEEKEND TRA SOLE E QUALCHE TEMPORALE – “Il fine settimana vedrà un tempo più soleggiato al Centronord, sebbene dovremo ancora fare i conti con qualche acquazzone o temporale in primis sulle aree montuose, ma occasionalmente anche in pianura –“ prosegue l’esperto – “sulle coste la probabilità di pioggia sarà davvero bassa ma non del tutto nulla, con isolato sconfinamento dei temporali possibile in particolare su quelle dell’alto Adriatico, Liguria e Versilia e comunque soprattutto verso sera.

STOP AL GRANDE CALDO – “La buona notizia è che la canicola verrà spazzata via anche al Sud, specie domenica quando venti più freschi di Maestrale renderanno il clima più fresco e gradevole. Caldo ma senza eccessi e nella norma anche sul resto della Penisola, con massime in genere comprese tra 26 e 31°C.”

NELLA PROSSIMA SETTIMANA TORNA L’ANTICICLONE DELLE AZZORRE – “Nella prossima settimana l’Estate ritornerà in carreggiata grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre che favorirà condizioni in prevalenza soleggiate. Occasionali temporali di calore saranno comunque probabili su Alpi, Appennino e aree limitrofe entro le ore pomeridiane o serali. Le temperature saranno in ripresa, ma per ora non sono previsti i picchi di caldo elevati raggiunti i giorni scorsi” – concludono da 3bmeteo.com