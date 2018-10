Meteo Italia: forte maltempo, ma nel weekend migliora

PREVISIONI DEL TEMPO

Meteo Nord Italia: piogge intense in arrivo

Piogge sono già in atto in Piemonte e Liguria e nelle prossime ore si accentueranno, come su altre regioni prima poco interessate dalle precipitazioni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prossime ore piogge intense e sotto forma di nubifragi si abbatteranno sul Piemonte e sulla Liguria fino a Genova, con possibile rischio idrogeologico.

Meteo Centro Italia: piogge diffuse fino a sera

Altri nuclei carichi di pioggia dal mar Tirreno raggiungeranno la Toscana meridionale (Grosseto) e il Lazio fino a Roma, anche qui con piogge diffuse fino a sera.

Meteo Sardegna e Sicilia

Il tempo migliorerà invece sulla Sardegna, mentre peggiorerà in Sicilia con temporali soprattutto sulle zone ioniche come a Catania.

METEO DOMANI

Venerdì il tempo comincerà a migliorare al Centro-Nord, ma tornerà a peggiorare sulla Sardegna orientale e soprattutto sulla Sicilia con piogge diffuse.

METEO WEEKEND

Previsioni meteo del fine settimana: nel weekend la pressione aumenterà su gran parte del Paese.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che Sabato e Domenica il sole splenderà su quasi tutte le regioni, con eccezione della Sicilia e del reggino dove sono attesi forti temporali e rischio di nubifragi lungo le coste, come a Trapani, Agrigento, Siracusa e Catania.