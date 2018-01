Meteo, Italia spaccata in due: slavine in Piemonte, caldo quasi estivo al Sud

A Roma e Palermo mai cosi' caldo da 40 anni

Mai cosi' caldo da 40 anni. A pochi giorni dall'inizio del 2018, si ripresentano le anomalie del 'tempo' con un brusco innalzamento delle temperature, fino a livello primaverile, che e' stato da record per Roma e Palermo. Ieri la capitale ha registrato temperature massime di 19,6 gradi, mentre il capoluogo siciliano 24,1: entrambi, spiega il Centro Epson Meteo, rappresentano i valori piu' elevati degli ultimi 40 anni. Da primato (sono state le piu' alte degli ultimi 20 anni) anche le minime, pari a 17 e 18,8 gradi. A determinare l'innalzamento della colonnina di mercurio, che ha riguardato le regioni tirreniche, la Sardegna e la Sicilia e che peraltro sara' di breve durata visto che da domani comincera' a tornare il freddo, ha spiegato la climatologa e ricercatrice dell'Ibimet-Cnr, Marina Baldi, "e' stata un'ondata di aria calda e umida proveniente dal Nord Africa, richiamata da un'area depressionaria posizionata sul Centro-Nord Europa e accompagnata da venti di scirocco". L'esperta e' cauta nell'inquadramento del fenomeno a livello climatologico, per cui "servira' un'analisi piu' approfondita, valutando i casi analoghi del passato". I record delle temperature non hanno riguardato solo Roma (dove il precedente primato risaliva al gennaio 2013 con 19 gradi) e Palermo, che ha invece eguagliato quello del gennaio 2014. Anche a Napoli (21,5 gradi) e' stata registrata la temperatura massima piu' elevata degli ultimi 40 anni (precedente record 21,1 del gennaio 2001). Per quanto invece riguarda la temperatura minima, a Milano oggi e' stata registrata quella piu' elevata degli ultimi 20 anni con 10,4 gradi, come pure a Verona (12 gradi all'alba) e a Brescia (11,1 gradi). Sulle anomalie del clima interviene anche la Coldiretti, sottolineando che in Italia il 2017 si e' classificato al sesto posto tra gli anni piu' caldi dal 1800 con una temperatura di 1,16 gradi superiore alla media del periodo di riferimento. Si conferma anche in Italia - sottolinea la Coldiretti - la tendenza al surriscaldamento dopo che il 2016 si e' classificato al quarto posto tra gli anni piu' bollenti della storia. Il caldo anomalo e' destinato a diminuire gia' da domani, a seguito dell'arrivo di una perturbazione che richiamera' aria fredda e umida dal Nord-Atlantico. Ovviamente nelle regioni del Nord 'risparmiate' dal caldo le temperature si manterranno sui valori tipici del periodo. Col passare delle ore, infatti, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, "i tiepidi venti di Scirocco verranno gradualmente sostituiti da correnti piu' fresche che, a partire dal Nord, metteranno fine al clima eccezionalmente mite. Nella seconda parte della settimana le temperature si dovrebbero mantenere su valori piu' vicini alle medie stagionali. Se per il Nord si profila una fase con tempo piu' stabile e soleggiato, sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e nelle Isole tra giovedi' e venerdi' il tempo dovrebbe rimanere piu' instabile".

Maltempo: torna sereno su Piemonte, a Sestriere stop neve

Migliora il tempo sul Piemonte da giorni interessato da pioggia e neve. Come anticipato dalle previsioni dell'Arpa, le precipitazioni che nelle scorse ore erano diminuite di intensita' si stanno esaurendo. Dopo 48 ore non nevica piu' al Sestriere, dove la situazione resta critica per gli oltre due metri raggiunti dal manto nevoso. A Torino, come nel resto della pianura, non piove piu'. Nella notte e' prevista una diminuzione delle temperature e domani sara' una giornata piu' fresca, seppure con valori al di sopra della media del periodo.(ANSA). YS1-GTT 09-GEN-18 16:50 NNNN

Meteo: esperto, caldo record? Clima cambiato, dobbiamo abituarci

"Certo che fa caldo, abbiamo il vento che viene dalla Libia, e' naturale che faccia insolitamente caldo". Giampiero Maracchi, climatologo dell'Universita' di Firenze e presidente dell'Accademia dei Georgofili, non e' sorpreso dalle temperature record al Centro-Sud, che fanno registrare in citta' come Roma e Palermo temperature primaverili nei giorni che dovrebbero essere invece tra i piu' freddi dell'anno. "Le temperature soprattutto nell'Italia centrale - spiega Maracchi all'AGI - sono legate alla persistenza dell'anticiclone africano sul nostro paese. Questo determina un cambiamento a livello di circolazione atmosferica con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti". L'anticiclone attira infatti masse di aria calda sulla nostra penisola e questo fa salire la colonnina del termometro anche sopra i livelli medi stagionali. Il cambiamento dei meccanismi di circolazione atmosferici e' il segnale piu' evidente dei cambiamenti climatici in atto. "Se ne parla ormai da 15 anni e gli effetti di questi cambiamenti sono sotto i nostri occhi" ha concluso Maracchi.