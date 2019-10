Meteo, l'italia sotto l'acqua nel ponte di Ognissanti

L’autunno entra nel vivo proprio in concomitanza con l’inizio di novembre. Una serie di perturbazioni atlantiche, una più forte dell’altra è pronta a colpire l’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa innanzitutto che per il giorno di Halloween il tempo andrà peggiorando dal pomeriggio al Centro, al Sud e su Piemonte e Liguria con piogge e locali temporali.

La festa di Ognissanti sarà improntata con tempo piuttosto instabile al Centro-Sud mentre al Nord migliorerà temporaneamente con qualche schiarita soleggiata.

Da sabato 2 novembre la prima perturbazione giungerà al Nordovest per estendersi rapidamente al Nordest, sulla Toscana, sul Lazio, sull’Umbria e sulla Sardegna. Piogge abbondanti o molto abbondanti interesseranno la Liguria, l’Emilia, il Triveneto, la Toscana e il Lazio. In nottata nubifragi e forti temporali colpiranno il Lazio come a Roma.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nel corso di domenica giungerà la seconda perturbazione, quasi attaccata alla prima, ma più forte. Il fronte perturbato sospinto da venti freschi oceanici e alimentato da forti correnti di Libeccio e Scirocco che soffieranno fino a 80 km/h, provocherà piogge sotto forma di nubifragi su Sardegna, Toscana, Lazio, Campania, Alpi e Prealpi di Lombardia e Triveneto. Attenzione quindi alle città di Firenze, Grosseto, Pisa, Roma, Viterbo, Frosinone, Napoli per fare qualche esempio, dove le piogge potranno risultare davvero intense con possibili allagamenti.