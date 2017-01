Meteo/ La neve sta per arrivare anche al Nord, in pianura

Come ampiamente previsto è arrivata la neve e il gelo sull’Italia. Sta nevicando lungo le coste adriatiche del Centro-Sud e nevicherà ancora. La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa che per oggi e anche sabato 7 gennaio sono attese nevicate fino in pianura su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania interna, Basilicata, Sicilia centro-settentrionale e localmente in Calabria. Accumuli importanti fino a 1 metro sulle zone collinari e appenniniche, fino a 20/30cm lungo le coste adriatiche. Sul resto d’Italia splenderà il sole, ma con temperature polari: attesi fino a -10° in pianura al Nord e fino a -26° sulle Alpi. Il tempo inizierà a migliorare da Domenica, anche se la neve potrebbe ancora cadere su Abruzzo, Molise e Puglia fino al piano.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che il gelo non abbandonerà l’Italia e continueremo ad avere temperature molto basse ancora per molti giorni. In anteprima Sanò, annuncia l’arrivo della neve anche al Nord, prevista tra Martedì 10 e Mercoledì 11 e ancora nel periodo tra il 13 e il 15 gennaio.