Meteo, le previsioni: caldo fino a giovedì, poi tornano i temporali

ANTICIPO D’ESTATE MA E’ IN ARRIVO UN CAMBIAMENTO – “alta pressione con sole prevalente su gran parte della Penisola ma soprattutto temperature quasi estive, con punte vicine ai 28-30°C fino a giovedì” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “le zone più calde saranno quelle della Valpadana, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Qualche grado in meno invece lungo le adriatiche e al Sud, con anche qualche residua nota instabile tra Calabria e Sicilia. Sempre giovedì si vedranno tuttavia i primi segnali di un cambiamento al Nordovest, con nubi in aumento e qualche pioggia verso fine giornata.”

VENERDI’ SFURIATA TEMPORALESCA AL NORD E CALO TERMICO – “Un fronte freddo nord atlantico raggiungerà le regioni del Nord nella giornata di venerdì innescando rovesci e temporali in avanzata da Ovest verso Est e accompagnati da un calo delle temperature” – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com – “i fenomeni potranno risultare localmente intensi e accompagnati da grandine o improvvise raffiche di vento. Le zone che potrebbero vedere le piogge più abbondanti, con oltre 50-60mm in poche ore, sono Alpi, Prealpi, fascia pedemontana e Liguria di Levante; precipitazioni invece più occasionali tra basso Veneto ed Emilia Romagna, per quanto questo non possa comunque escludere fenomeni significativi. Marginalmente coinvolto anche il Centro con acquazzoni e temporali in arrivo sulla Toscana, in locale estensione a Marche, Umbria e Lazio ma solo verso sera. Ancora bello e caldo al Sud.”

WEEKEND TRA SOLE E LOCALI ACQUAZZONI, MENO CALDO – “Sabato avremo ancora qualche rovescio o temporale sparso al Centronord ma soprattutto su Nordest, alta Toscana, più occasionalmente altrove con anzi un miglioramento al Nordovest; ancora sole prevalente su gran parte del Sud. Domenica più sole al Nord e centrali tirreniche, mentre avremo ancora un po’ di variabilità su adriatiche e Sud con possibilità per locali piovaschi ma anche schiarite. Le temperature saranno in generale calo, più in linea con le medie del periodo.” – concludono da 3bmeteo.com