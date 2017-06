Meteo estate 2017: l'andamento del mese di luglio e agosto secondo il NOAA

Il modello CFS v2 sviluppato dal NOAA conferma anche nell'ultima proiezione una linea di tendenza termicamente tranquilla, cioè nell'ambito della norma per il mese di luglio nel nostro Paese.

Detta così la cosa potrebbe anche passare inosservata, ma abbandonare valori costantemente superiori alla media, non può fare che piacere, ammesso ma purtroppo non ancora concesso che sia vero.

Rispetto alle precipitazioni ci sarebbe molto da dire, perché i dati proposti non convincono completamente: segnalano comunque fenomeni un po' più abbondanti della norma al nord, in media sul resto del Paese.

Per agosto il modello conferma un andamento termico del tutto in linea con le medie del periodo e segnala fra l'altro un periodo più fresco della norma su molte zone dell'est europeo.

Se la distribuzione dei fenomeni di luglio non convince, ancora meno comprensibile risulta quella di agosto, con un sotto media pesante tra il nord Italia e la Slovenia.

Limitiamoci dunque all'analisi termica, che verrebbe incontro a chi proprio non sopporta il caldo asfissiante e costante, quanto alle precipitazioni crediamo siano necessari nuovi aggiornamenti per capire meglio che tipo di evoluzione ci aspetta.

Preferiamo dunque non mostrarvi quelle o altre mappe.

da http://www.meteolive.it