Meteo luglio con fresco e temporali. Caldo lontano almeno fino al 10 luglio

Abbiamo già parlato, in uno degli ultimi nostri appuntamenti sul lungo termine, di un rischio di break dell'estate per la prima parte di Luglio.

Analizzando gli ultimissimi dati sul medio-lungo termine, giungono conferme circa una prima parte di Luglio con crisi delle alte pressioni, attacchi instabili da Nord e Nord-Ovest, fase temporalesca più accesa e clima più mite in vista. Volendo entrare più nel dettaglio, ecco come potrebbe evolvere la prima quindicina del mese prossimo.

1-3 LUGLIO, ATTACCHI TEMPORALESCHI AL NORD E ALTO TIRRENO - Come visibile nella prima carta a corredo dell'articolo, nei primi giorni del mese, abbiamo messo in evidenza una possibile onda instabile dal Nord Europa, incidente verso il promontorio anticiclonico.

Quindi nei primi 3 giorni del mese ( e probabilmente già da fine Giugno ) fronti instabili, provenienti dal settore britannico e dal Mare del Nord, potrebbero raggiungere la Francia e poi il Nord Italia portando un repentino calo delle temperature e un primo attacco temporalesco su questi settori.

AREE A RISCHIO TEMPORALI- Fenomeni più diffusi potrebbero aversi sulle aree alpine, prealpine, al Nordovest, sul medio-alto Tirreno e anche sulle medie e alte pianure del Nord in genere.

Potrebbe andare meglio, sulle medie e basse pianure centro orientali del Nord. Sul resto delle aree centro meridionali, potrebbe ancora resistere un cuneo di alta pressione con tempo meno disturbato e ancora abbastanza caldo, anche se temporali pomeridiani, soprattutto lungo la dorsale Appenninica, non sarebbero esclusi anche qui.

4-10 LUGLIO, ATTACCHI TEMPORALESCHI VERSO IL CENTRO-SUD - Dal 4 luglio, invece, l'evoluzione evidenzia un progressivo recupero dell'alta pressione verso la Francia, le regioni centrali europee e magari anche verso il Nord Italia. Con questa manovra, l'azione instabile proveniente dal Mare del Nord e dal territorio scandinavo, andrebbe assumendo una disposizione più meridiana, andando a influire più direttamente sulle nostre regioni centro meridionali e su parte dell'Est Europa. Quindi, dal 4 al 10 Luglio, grosso modo, le prospettive sono per una circolazione più fresca settentrionale e attacchi temporaleschi, questa volta diretti verso le regioni centro meridionali.

DOVE I TEMPORALI E LE AREE PIU' ASCIUTTE- Fenomeni più intensi potrebbero aversi sulle regioni del medio-basso Adriatico, sull'Appennino centrale, localmente anche sul medio Tirreno. Probabile fase con tempo più asciutto al Nord, salvo locali temporali su Centro Est Alpi. In questa fase, clima più caldo al Nord, più mite sul resto dell'Italia. Veniamo, in fine, alla possibile evoluzione del tempo dal 10 Luglio e verso metà mese.

RIPRESA DELL'ALTA PRESSIONE DAL 10/11 LUGLIO E VERSO META' MESE - In questa fase, i nostri modelli sul lungo termine, mettono in evidenza una possibile progressiva espansione dell'alta pressione da Ovest verso Est e, quindi, una sua nuova conquista di gran parte del territorio italiano.

Tempo generalmente più asciutto e soleggiato in linea di massima, anche se infiltrazioni di aria fresca da Est, lungo il bordo orientale e meridionale anticiclonico, potrebbero determinare una maggiore instabilità sull'estremo Sud e lungo la dorsale appenninica.

Di nuovo più caldo in via generale. Vi invitiamo a seguire costantemente le nostre periodiche rubriche sul medio-lungo termine per tutti gli ulteriori dettagli sulla prima metà del mese di Luglio.

