Meteo: martedì di tregua, poi ancora piogge e temporali

Dopo un avvio di settimana segnato dal maltempo e da un clima autunnale al Centro-Nord, la situazione atmosferica sembrerebbe ristabilirsi su molte regioni. L’alta pressione nei prossimi giorni tenterà una nuova sortita che però riuscirà soltanto in parte.



Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ avvisa che martedì 24 venti di maestrale puliranno il cielo su gran parte delle regioni, a favore di un più deciso soleggiamento e di conseguenza un clima più gradevole. Ma il ritorno del sole sarà nuovamente interrotto dall'arrivo di un rapido fronte perturbato atteso per la giornata di mercoledì 25.

Le precipitazioni, anche temporalesche, dalla Liguria di levante e la Toscana si muoveranno verso l’Emilia Romagna e quindi sul Triveneto. Entro sera anche questa perturbazione abbandonerà il Paese riportando il bel tempo.



Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che da giovedì 26 la pressione tornerà ad aumentare nuovamente riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, a parte qualche pioggia in Campania e in Puglia. Il clima sarà gradevole, con valori massimi compresi tra 24 e 28 gradi un po’ su tutta Italia. In anteprima il team annuncia la tendenza per il weekend: a parte qualche occasionale pioggia sul Triveneto e sull’alta Toscana sul resto delle regioni prevarrà il bel tempo.