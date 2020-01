Meteo neve a Milano e al Nord! Ecco quando. Prima meno 15 in città. Meteo choc

Meteo neve in pianura freddo: arrivano conferme sulla possibilità di un cambio radicale del clima da metà gennaio con l'irruzione nel Mar Mediterraneo di aria russo-siberiana. Le conseguenze sarebbero prima neve anche sulle coste centrali e meridionali dell'Adriatico (Bari compresa) e gelo intenso in pianura al Nord (fino a meno 15 le minime al Nord).



Poi perturbazioni da Ovest e con il cuscinetto robusto di aria gelida in pianura porterebbero - condizionale d'obbligo - intense e copiose nevicate sulla tutta la Val Padana, da Milano a Torino, da Brescia a Verona fino a Bologna e forse a Firenze e Genova.