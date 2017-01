Meteo, neve al Nord in pianura a fine mese. Le previsioni a lungo temine

La linea tendenza per la terza deca di Gennaio traccia un lungo periodo con temperature sotto la media in tutta l'Italia, nevicate in varie regioni italiane, abbondanti negli Appennini, ed in arrivo anche sulle Alpi.

Sul fine mese i valori termici potrebbero salire, ma peggiorerebbero le condizioni meteo al Nord, con nevicate.

METEO E CLIMA IN ITALIA

Per Nord Italia si profila un periodo di freddo con gelo. La possibilità di neve viene proposta dagli elaboratori per alcune regioni come Piemonte, l'Emilia Romagna, ma si iniziano ad osservare possibilità di nevicate anche nelle altre regioni, e soprattutto nelle Alpi.

Il Centro e Sud Italia dovrebbero avere condizioni climatiche invernali, con temperature sotto la media per la nuova ondata di freddo. Tuttavia, nel fine mese il freddo dovrebbe diminuire. Per tutto il periodo ci potrebbe essere la possibilità di avere periodi di maltempo tipicamente invernale.

Più avanti, ma ormai saremo ai primi di Febbraio, potrebbero tornare in Italia nuove ondate di freddo, ma avremo modo di parlarne.

Il meteo a lungo termine è una rubrica finalizzata a stilare una traccia sull'evoluzione meteo climatica, non è una previsione meteo.

Non ha lo scopo di essere utilizzata per svolgere e programmare attività umane ed economiche di qualsiasi natura.

fonte http://www.tempoitalia.it