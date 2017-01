Meteo, neve al Nord? Sì, ecco quando. Ma è di nuovo allarme gelicidio

In molti se lo chiedono in questi giorni: la neve arriverà anche al Nord (soprattutto al Nord-Ovest) o anche quest'inverno i fiocchi saranno avari con Piemonte, Lombardia, Liguaria e Valle d'Aosta? La novità di oggi è che secondo le ultime mappa nel weekend potrebbero arrivare precipitazioni sulla pianura padana e, nonostante l'aumento delle temperature, considerando il cuscinetto freddo che rimarrà intrappolato tra le Alpi la neve potrebbe cadere anche in pianura sul Nord-Ovest (più difficile sul Triveneto). Ma attenzione! Non è escluso che in alcune zone possa nuovamente verificarsi il pericolosissimo gelicidio che nei giorni scorsi ha colpito soprattutto il Milanese. Per gelicidio si intende la pioggia che gela toccando il suo e crea uno strato di ghiaccio invisibile che diventa molto pericoloso chi si muove (in auto, a piedi, in moto o in bicicletta).

Ma vediamo gli ultimi aggiornamenti dal sito http://www.meteogiornale.it

NOCCIOLO ARTICO FREDDO, METEO INVERNALE SULL'ITALIA - I ripetuti impulsi d'aria di provenienza artica hanno creato una miscela esplosiva sul Mediterraneo, favorendo l'approfondimento di un vortice di bassa pressione che penalizza buona parte d'Italia. L'aria fredda già presente e gli ulteriori apporti d'aria nordica continuano ad affluire richiamati dal proprio vortice, determinando la prosecuzione ovunque di questa fase meteo invernale così prolungata. E' uno scenario da pieno, ma ora si sta per tagliare l'alimentazione fredda al vortice depressionario italico. Ciò significa che sono attese delle novità, dopo alcuni giorni di stallo: il maltempo proseguirà ad impegnare fino a metà settimana, ma il freddo allenterà un po' il peso. L'ultima parte di settimana vedrà un'evoluzione ancora improntata al maltempo, ma con ulteriore rialzo termico.

IL METEO DI MARTEDI' 17 GENNAIO 2017 - Il maltempo si accanirà in modo persistente nella giornata odierna su varie regioni d'Italia, soprattutto lungo i versanti orientali, al Sud e sulle due Isole Maggiori. Sarà quindi ancora emergenza neve lungo la dorsale appenninica centrale del versante adriatico, dopo le nevicate già clamorose che non danno tregua in Abruzzo, con accumuli ingenti d'oltre un metro persino in collina. La neve cadrà fino a quote molto basse ed ancora in pianura soprattutto su Romagna e Marche. Ma nevicherà in modo molto abbondante anche sull'interno abruzzese fino al confine con il Molise, con limite della neve in lieve rialzo attorno ai 400/500 metri, mentre sulle coste le piogge saranno battenti. Neve oltre i 600/800 metri sul resto del Sud e Sicilia. Forte maltempo anche in Sardegna, con nevicate diffuse localmente a bassa quota.

METEO ANCORA COMPROMESSO, MA SPIRAGLI DI MIGLIORAMENTO - Solo il Nord Italia resterà ancora al riparo in una situazione più secca, salvo qualche nevicata in Romagna e su parte meridionale dell'Emilia anche in pianura. L'evoluzione per mercoledì e giovedì non riserverà sostanziali novità, con il meteo maggiormente perturbato su Adriatiche, Sud ed Isole. Variabilità con piovaschi sporadici sulle regioni tirreniche. Da segnalare le ulteriori nevicate lungo la dorsale appenninica, ancora pesanti specie fra sud Marche ed Abruzzo. Il limite delle nevicate salirà ulteriormente, ma resteranno coinvolte anche le colline. Un po' meno freddo anche al Sud ed Isole Maggiori, con neve che si porterà a quote di bassa montagna. Le condizioni di meteo avverso invernale molleranno ulteriormente la presa nei giorni successivi, il clima diverrà meno freddo.

ULTERIORI TENDENZE - Il meteo non appare destinato a migliorare nemmeno nel weekend. Il vortice ciclonico, inizialmente in allontanamento a sud/ovest, verrà agganciato da aria più mite e tornerà sui propri passi. Ciò significa che avremo una probabile nuova recrudescenza del maltempo sul finire della settimana, ma stavolta con temperature meno fredde. Solo al Nord potrebbero crearsi le condizioni ideali per nevicate anche fino in pianura, a causa del cuscinetto freddo. Non esclusi episodi di pioggia gelata (gelicidio), come quelli già verificatasi nei giorni passati.