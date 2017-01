Meteo, neve di nuovo sulle coste. Colpito il Centro-Sud, gelo ma secco al Nord

Il TEMPO della prossima settimana: dove farà più freddo? Dove cadrà la neve?

Maltempo soprattutto sul medio Adriatico e al sud.

La prossima settimana sarà caratterizzata da una circolazione depressionaria sui mari del sud, alimentata sino a martedì da aria di origine artica continentale. Si avrà freddo secco al nord e maltempo su medio Adriatico e meridione, sottovento le regioni centrali tirreniche.

LUNEDI 16: aria fredda in sfondamento sull'Italia da nord-est, specie al nord, dove caleranno sensibilmente le temperature e su parte del centro, nuova accentuazione del maltempo dal pomeriggio-sera su medio Adriatico e meridione con neve sino a 300m su Marche ed Abruzzo, poi anche sulla Romagna in costa, oltre i 300-600m al sud.

MARTEDI 17: ventoso e freddo su gran parte del Paese, ma soprattutto al nord, deboli nevicate sull'Emilia-Romagna ed ovest Piemonte nelle prime ore per effetto dello stau indotto dai venti da ENE, moderate sul medio Adriatico sino a 200-300m, sul meridione maltempo con piogge e nevicate sino in collina, asciutto sul medio Tirreno, instabile con rovesci di neve sulla Sardegna anche sino a 200-300m.

Picco di freddo al nord all'alba con valori sino a -10°C a 1500m.

MERCOLEDI 18: parziale attenuazione del freddo, specie in quota e al centro-sud, ancora instabile su medio Adriatico, isole maggiori e meridione con piogge, temporali e nevicate oltre i 500-700m, in rialzo, forte neve su Abruzzo interno con disagi. In giornata possibile un po' di neve in arrivo su Venezie ed Emilia-Romagna (ipotesi del modello americano)

GIOVEDI 19: un po' di neve possibile su basse pianure del nord, Emilia-Romagna, ma in attenuazione entro sera, variabile altrove con rovesci alternati a schiarite e limite della neve in graduale rialzo oltre i 1000m al centro e al sud, il freddo resisterà solo al settentrione.

Da VENERDI 20 evoluzione molto incerta, seguite gli aggiornamenti, stante la grande divergenza modellistica.

fonte http://meteolive.leonardo.it