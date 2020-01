Meteo neve in pianura quando? Gli ultimi aggiornamenti danno una data!

Alta pressione, ancora alta pressione. Il gigante che ingloba l'intera Europa non accenna a farsi da parte. Solo nel weekend ci sarà una piccola insidia da Ovest con precipitazioni deboli (pioggia) sulla Liguria e sul Tirreno fino al Sud. Poco cosa, insomma.



Certo nelle pianure del Nord permangono le nebbie, soprattutto in provincia, e quindi il clima non è mite. Anzi, le minime scendono sotto zero in molti casi e le massime restano intorno ai 3-4 gradi con la galaverna (nebbia ghiacciata) che in periferia soprattutto rende il panorama quasi da Polo Nord.



Guardando a lungo termine è possibile intorno al 15-16 gennaio una prima rottura del vortice polare (ora molto compatto) con conseguente discesa di aria fredda verso Sud. Non è escluso quindi che intorno al 20 gennaio si verifichi un'ondata di aria polare o forse russo-siberiana anche sull'Italia. Le conseguenze sono quasi ovvie: freddo intenso al Nord, senza nebbia, con minime ampiamente sotto zero e neve sulle Regioni adriatiche. Poi le possibili perturbazioni da Ovest potrebbero portare intorno al 25-26 gennaio copiose nevicate in Val Padana.