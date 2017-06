Meteo, piogge e temporali in arrivo al Nord. Calo termico

Confermato l'arrivo dei temporali e delle piogge e la fine del caldo africano almeno al Nord.

Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. DOMENICA 25: NORD - cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse a prevalente carattere temporalesco che interesseranno gia' al primo mattino Liguria ed aree alpine e prealpine; nel corso della mattinata i fenomeni coinvolgeranno anche le zone pianeggianti, risultando anche intensi tra Lombardia, Veneto occidentale ed Emilia Romagna; seguira' una graduale attenuazione della nuvolosita' e delle precipitazioni, salvo precipitazioni piu' consistenti che ancora interesseranno nel pomeriggio gran parte dei rilievi del Triveneto. Dalla serata generale miglioramento con ampi spazi di sereno, salvo qualche residuo piovasco che si attardera' lungo le coste adriatiche. CENTRO E SARDEGNA - nuvolosita' in graduale aumento nel corso della mattinata su gran parte del settore con deboli piogge tra Marche ed Abruzzo settentrionale; nel corso del pomeriggio ulteriore intensificazione della copertura con deboli rovesci su Sardegna orientale e rilievi tra Lazio ed Abruzzo, mentre fenomeni anche temporaleschi un po' piu' diffusi interesseranno Appennino toscano, Umbria e Marche; dalle ore serali atteso un deciso miglioramento con ampie schiarite un po' ovunque. SUD E SICILIA - al mattino tempo stabile con ampio soleggiamento e qualche nube bassa in piu' lungo i litorali tirrenici della Calabria; nel corso del pomeriggio transito di deboli ed innocue velature, ma con contestuale intensificazione della nuvolosita' cumuliforme su Molise, regioni ioniche peninsulari e Sicilia orientale, con possibilita' di qualche locale, debolissimo rovescio, comunque in attenuazione dalle prime ore serali. TEMPERATURE: minime in diminuzione sull'arco alpino centro-occidentale; in lieve aumento su Levante ligure, Sardegna, Toscana, Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia; pressoche' stazionarie altrove. Massime senza variazioni di rilievo su Liguria, Sardegna centro-occidentale, Toscana e Campania; in sensibile diminuzione sul resto del settentrione, Umbria meridionale e nord Lazio; in lieve rialzo altrove, ancora con valori massimi che tra Puglia, Basilicata e localmente nelle zone interne della Sicilia centro-orientale risulteranno particolarmente elevati tanto da superare anche i 38 gradi. VENTI: da deboli a localmente moderati meridionali sulla Liguria e dai quadranti occidentali sulle regioni centrali; deboli sul restante settentrione con rinforzi serali lungo le coste adriatiche; generalmente deboli variabili al meridione. MARI: da mossi a molto mossi Tirreno centrale ad ovest, Bocche di Bonifacio e Ligure, quest'ultimo con tendenza a divenire localmente agitato al largo dalla sera; da poco mosso a mosso il mare di Sardegna; poco mossi i restanti bacini, ma con aumento del moto ondoso su Tirreno settentrionale ed alto Adriatico.

LUNEDI' 26: nuovo peggioramento al nord con piogge e temporali diffusi su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia centro-settentrionale a partire dal pomeriggio-sera. Nuvolosita' variabile sul restante centro-nord con addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, associati a deboli rovesci limitati alle ore pomeridiane; dalla sera attesa una intensificazione della copertura nuvolosa sul settore settentrionale della Sardegna. Bel tempo al sud a parte i consueti annuvolamenti compatti pomeridiani associati a brevi rovesci nelle zone interne, un po' piu' frequenti sulla Basilicata. MARTEDI' 27: ampia nuvolosita' medio-alta su tutto il settentrione con ulteriori addensamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini dove sono attesi frequenti rovesci e temporali, in assorbimento dalla serata; transito di spesse velature anche al centro con qualche locale debolissimo rovescio selle zone interne sarde e sulla dorsale appenninica; ampio soleggiamento al meridione con i consueti annuvolamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi. MERCOLEDI' 28 E GIOVEDI' 29: mercoledi' nuovo peggioramento al centro-nord con fenomeni convettivi intensi sui rilievi alpini, mentre deboli piovaschi interesseranno Liguria, zone interne della Sardegna e rilievi appenninici centrali fino alle prime ore serali; bel tempo al meridione con velature serali su Campania e Sicilia occidentale. Nella giornata di giovedi' nuovo impulso al centro-nord con precipitazioni diffuse ed intense su Alpi ed Appennino settentrionale; piu' asciutto al sud, ma con transito di spessa nuvolosita' medio-alta.