Meteo, Primo Maggio col ciclone Igor. Gelo, neve, temporali. INVERNO!

La pressione è in aumento sul nostro Paese, almeno temporaneamente. La redazione web del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi il tempo risulterà ancora instabile al Sud, con rovesci e temporali alternati a schiarite, in particolare su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Domenica bella giornata un po' ovunque, con prevalenza di sole, ma più nubi su Piemonte e Liguria, specie sui monti. Non sono previste tuttavia precipitazioni rilevanti. Il Primo Maggio vedrà il passaggio di una perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali dal Nordovest verso il Nordest entro sera, con precipitazioni anche sulla Toscana.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci comunica che proprio a partire dalla Festa dei Lavoratori e un po' per tutta la prima settimana del mese di Maggio il tempo sarà fortemente instabile, specie al Centro-Nord, a causa di Igor, un vortice fresco di origine nord-atlantica; piogge e temporali saranno molto frequenti sulle regioni centro-settentrionali, localmente di moderata o forte intensità. Andrà meglio al Sud.

Temperature sotto la media del periodo per il Ponte del Primo Maggio. Clima ancora piuttosto fresco la prossima settimana, specie al Nord.