Meteo, quando finisce il caldo rovente? La data c'è. Non manca molto...

Che l'Italia stia vivendo un fase di caldo eccezionale ormai è noto a tutti. Basta mettere fuori il naso dalla porta per accorgersi che sembra di essere nel deserto del Sahara o in Arabia Saudita. Quello che tutti si stanno chiedendo in questi giorni è: quando finirà questa ondata di caldo africano record? Affaritaliani.it il colonnello Mario Giuliacci (https://www.meteogiuliacci.it/). "La più rovente del caldo, durante la quale il 50-60% del territorio italiano sperimenterà temperature tra i 38 e 41 gradi, durerà fino a domenica 6 agosto".

Ecco la svolta tanto attesa. "A partire da lunedì 7 - spiega Giuliacci - il super-caldo cesserà al Nord con le temperature che caleranno sotto i 34 gradi. Avremo quindi valori sopportabili intorno a 30-33 gradi. Mercoledì 9, poi, il caldo rovente finirà anche al Centro (sotto 34°) e poi da giovedì toccherà al Sud e alle Isole maggiori.

Ma non finisce qui. "Intorno al 9-10 agosto al Nord arriveranno dei temporali sulla Valpadana e generalmente nelle zone a nord del fiume Po. Questi fenomeni e questi rovesci porteranno refrigerio con temperature sulle medie stagionali attorno ai 30 gradi. Ma sulle altre Regioni niente temporali e niente piogge anche se le temperature, come detto, saranno meno torride rispetto a questi giorni".

E per Ferragosto? Giuliacci non si sbilancia troppo ma afferma: "Se il 9-10 si guasta il tempo, almeno al Nord, è un buon segno che indica come probabilmente a Ferragosto non avremo ondate di caldo africano". E, ricorda il colonnello, "statistamente dopo la metà di agosto le perturbazioni atlantiche hanno un accesso più facile sull'Italia e quindi sono meno frequenti e probabili le ondate di caldo torrido e rovente di matrice africana".