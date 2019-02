Meteo: sembra primavera, ma tornerà il gran freddo

Un efficace campo di alta pressione si è parzialmente stabilito sull'area mediterranea provocando un generale miglioramento delle condizioni meteo, dapprima al Centro Nord ed ora anche sulle regioni meridionali. Subito ne stanno approfittato le temperature per far registrare un generale aumento nei valori massimi con clima davvero molto gradevole. Come normale che sia, invece, fa piuttosto freddo di notte in particolare al Nord e su alcune aree interne del Centro. Siamo dunque dinnanzi alla fine dell'inverno? Non tornerà più il freddo invernale? Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a Sabato la situazione climatica non farà registrare scossoni e dunque l'Italia vivrà una sorta di timida Primavera caratterizzata da temperature sopra la media e dalle classiche escursioni termiche fra il giorno e la notte. In sostanza, se nelle prime ore del pomeriggio potremo godere di un clima piacevole, viceversa, di notte e in prima mattina saranno necessari indumenti puramente invernali specie al Nord.

Ma i sogni di questo assaggio di Primavera potrebbero essere infranti con l'inizio della nuova settimana o addirittura già da Domenica 10 Febbraio quando, proprio le temperature massime, potrebbero subire un nuovo e generale raffreddamento al Nord per effetto dell’ormai probabile peggioramento delle condizioni meteo.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte inoltre che da Mercoledì 13 e soprattutto dal giorno di San Valentino aria fredda direttamente dal Polo Nord piomberà sull’Italia, riportando con le temperature che riprenderanno ad assumere connotati invernali su tutto il Paese.