Meteo: settimana con irruzione di bora, temporali e crollo termico

Sembrerà di essere in piena estate sia lunedì sia martedì 17 settembre, poi l'improvviso arrivo di aria fredda dalla Russia causerà un peggioramento del tempo con l'ingresso della Bora che provocherà un crollo termico anche di circa 8-10°C. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso della settimana appena iniziata si passerà da condizioni prettamente estive ai primi brividi autunnali. Mercoledì 18 settembre con l'arrivo di un’estesa massa fredda si svilupperanno (per via degli accentuati contrasti termici) fenomeni temporaleschi anche intensi caratterizzati anche da grandine e isolate trombe d'aria. Le zone che dovrebbero risentire di più degli effetti saranno sicuramente dapprima quelle nord-orientali (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna) successivamente il resto del Nord e quindi il Centro-Sud (soprattutto le regioni adriatiche tra giovedì e venerdì). Al passaggio del fronte instabile si attiveranno venti forti da Nordest(Bora)con raffiche fino a 70 km/h e che gradualmente spazzeranno via le nubi a partire dal Nord verso il resto d'Italia.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dopo questa fase perturbata la pressione tornerà ad aumentare su tutto il Paese regalando bel tempo e clima gradevole (tipico di settembre) nel corso del weekend 21-22 settembre.