Meteo, forti temporali in arrivo. Ecco dove e quando

I Temporali che in questi ultimi giorni stanno cominciando ad interessare le regioni alpine, sono i segnali evidenti che l'alta pressione africana non gode più di ottima salute. Sulle regioni settentrionali, infatti, l'Anticiclone sub tropicale sta perdendo un po' della sua energia e nel corso della settimana il tempo sarà caratterizzato da una maggior tendenza temporalesca. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica il tempo previsto per i prossimi sette giorni.

Da Lunedì e fino a Giovedì 4 Luglio saranno i settori alpini e quelli prealpini a vedere un maggior sviluppo di temporali dalle prime ore del pomeriggio. Non è da escludere che qualche cella temporalesca più organizzata e più forte possa raggiungere le pianure di Piemonte e Lombardia soprattutto tra Martedì e Mercoledì. Attenzione alle temperature che fino a Martedì registreranno ancora valori molto alti al Centro-Nord con punte di 35-37°C come previsti a Milano, Bologna, Ferrara, Firenze e Roma, poi cominceranno a calare gradualmente. Il tempo continuerà ad essere soleggiato e caldo sul resto d’Italia.

La redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa che da Venerdì e soprattutto nel corso del weekend il tempo subirà un nuovo cambiamento. Al Centro-Sud tornerà a rinvigorirsi l’anticiclone africano che sarà pronto ad infiammare l’Italia con una nuova ondata di calore, mentre al Nord il flusso instabile Nordeuropeo comincerà a scendere di latitudine favorendo una maggior instabilità contrassegnata da temporali con grandine che diverranno via via più frequenti.