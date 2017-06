Meteo/ Temporali al Nord, fresco. Caldo sulle regioni adriatiche

SITUAZIONE - Una insidiosa saccatura interessa il Mediterraneo centro-occidentale, collegata ad una circolazione ciclonica centrata sulle Isole Britanniche, e questo determina un aumento dell'instabilità soprattutto su Alpi, Prealpi, alte pianure e Piemonte dove si sono avuti temporali anche di forte intensità. In questa fase tempo dunque spesso instabile al Nord ma, seppur in misura minore, anche al Centrosud. Poi da mercoledì l'alta pressione rimonterà dal Nord Africa allontanando dall'Italia tutta la struttura depressionaria e ponendo le basi per una significativa ondata di caldo entro il prossimo weekend.

PIOGGE E TEMPORALI NELLE PROSSIME ORE, AREE PIU' A RISCHIO - Alpi, Prealpi, fascia pedemontana e Piemonte, specie centro-settentrionale. Occasionali temporali anche sulla Valpadana da Ovest verso Est tra pomeriggio e sera, più probabili sui settori a nord del Po; possibili locali grandinate o improvvise raffiche di vento. Qualche piovasco isolato in Liguria. Per quanto riguarda il Centrosud la regione più penalizzata sarà la Sardegna con nubi e fenomeni sparsi. Più sole altrove ma con locali focolai temporaleschi entro il pomeriggio su Toscana interna, Appennino, in possibile sconfinamento ai versanti adriatici entro sera; isolati fenomeni non esclusi anche sulla Sicilia.

METEO MARTEDI', ANCORA INSTABILITA' - Altri rovesci e temporali sparsi al Nord, in particolare su Alpi, Prealpi, pianure a nord del Po e in generale sul Triveneto; rischio ancora di fenomeni intensi. Spiccata variabilità al Centrosud con acquazzoni decisamente più occasionali ma possibili specie su Appennino, verso versanti adriatici, isolati anche sulle Isole Maggiori.

TEMPERATURE - In calo sui settori a nord del Po, Liguria, Sardegna, più contenuto anche su tirreniche, Sicilia. Più caldo invece su versanti adriatici, Emilia Romagna dove si potranno superare punte di 28-30°C.

fonte https://www.3bmeteo.com