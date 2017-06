Meteo temporali e fresco al Nord già da domenica. Svolta meteo, cambia tutto

DOMENICA TEMPORALI AL NORD - Anche gli ultimi aggiornamenti confermano una veloce ma incisiva passata temporalesca al Nord domenica, per il transito della coda di una perturbazione più attiva oltralpe. Rovesci e temporali sparsi muoveranno da Ovest verso Est interessando soprattutto Alpi, Prealpi, alte pianure di Piemonte e Lombardia, medio-alto Veneto, Friuli Venezia Giulia ( migliora già entro il pomeriggio sul Nordovest ). Fenomeni più isolati, ma comunque possibili, anche sul resto del Nord. Data la presenza di aria molto calda e umida sul Catino Padano, non si escludono temporali localmente violenti, accompagnati da grandine e/o improvvise raffiche di vento. Si smorza, seppur parzialmente, la canicola. Già sabato prime avvisaglie con isolati temporali di calore sui rilievi, in intensificazione nella notte su Alpi, Prealpi e pedemontane del Nordovest.

SOLE E CALDO INTENSO AL CENTROSUD - Il weekend si manterrà invece interamente soleggiato e molto caldo al Centrosud, con al più transito di nubi alte e stratificate. Isolati temporali di calore saranno comunque possibili lungo l'Appennino e sulle interne prospicienti, mentre domenica non si esclude qualche sporadico sconfinamento alle coste del medio versante adriatico entro le ore serali. Seguiranno importanti aggiornamenti.

da www.3bmeteo.com