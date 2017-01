Meteo, ultime news: Centro-Sud sommerso dalla neve. Bufere su coste e spiagge

Era da parecchi giorni che si intravedeva un’irruzione artica sul nostro Paese, ora diventa realtà anticipando addirittura la tempistica. La redazione web del sito www.iLMeteo.it annuncia una fase di maltempo invernale sull’Italia, segnatamente al Centro-Sud. Un’immensa discesa di aria artica interesserà il nostro Paese dal 5 Gennaio e per alcuni giorni. L’aria gelida porterà l’Italia in un freezer, con temperature notturne fino a -8° al Nord, fino a -20° sulle Alpi, -4° al Centro-Sud in pianura, come a Roma, e arriverà la neve. Neve che cadrà fin sulle coste e in pianura su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e addirittura Sicilia. Possibilità di bufere e temporali di neve lungo le coste adriatiche. Gran sole gelido al Nord e regioni tirreniche. L’apripista a questa imponente irruzione lo farà una bassa pressione che tra oggi e domani inizierà ad interessare il Centro-Sud.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che tra oggi e domani piogge, temporali e neve sopra i 1200 metri dalla Liguria di Levante, Emilia Romagna meridionale, Toscana, Umbria e Marche si porteranno verso il Sud. Nord sempre con il bel tempo. Pausa asciutta il giorno 4, poi inizierà velocemente la colata artica che investirà l’Italia.