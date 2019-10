Meteo: ultimi giorni di maltempo, poi torna l'alta pressione

Un vortice ciclonico di origine scandinava è attivo a Sud della Sicilia, in pieno mar Mediterraneo, nel frattempo sull’Italia la pressione torna ad aumentare, ma si tratterà di una breve parentesi, poiché dal Nord Europa è già pronta una nuova perturbazione atlantica.Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che nella giornata di martedì 8 piogge e temporali localmente intensi e accompagnati da venti forti Nordorientali colpiranno la Sicilia ionica, segnatamente le province di Catania e Siracusa. Non sono esclusi possibili allagamenti su alcuni paesi. Sul resto d’Italia invece l’aumento della pressione riporterà un tempo più stabile e decisamente soleggiato, ma tutto questo non durerà per molto.Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ avverte infatti che nel corso di mercoledì 9 una perturbazione atlantica raggiungerà rapidamente le regioni settentrionali, portando piogge che dal Nordovest e dalla Liguria di estenderanno al Nordest. Continuerà a piovere anche sulla Sicilia ionica. Tempo più stabile e soleggiato sul resto delle regioni, salvo per alcune piogge in arrivo sul massese. Successivamente l’alta pressione riuscirà ad imporsi su buona parte del bacino del Mediterraneo, garantendo giornate stabili, soleggiate, e caratterizzate da temperature massime sopra le medie stagionali.