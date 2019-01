Meteo, venti polari sull'Italia: bufere di neve fin sulle coste

Freddo e gelo sull'Italia. L'irruzione di correnti artiche sulla Penisola, con venti polari e bufere di neve fin sulle coste, sta determinando un calo delle temperature che puo' raggiungere i 15 gradi. Oggi sono attese - secondo ilmeteo.it - altre nevicate che raggiungeranno le coste adriatiche, dalle Marche meridionali alla Puglia, e a bassissima quota la Sicilia settentrionale. I venti settentrionali molto forti potrebbero provocare delle vere e proprie bufere di neve.

"Domani - spiega Antonio Sano', direttore e fondatore del sito ilmeteo.it - nevichera' ancora diffusamente e copiosamente su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, fin sulle coste e in pianura. Tra le citta' piu' colpite ci saranno Ancona, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, Bari, Foggia e Brindisi. Neve, inoltre, in Campania pure sulla pianura interna e mista a pioggia sulle coste tirreniche della Sicilia". A restare ai margini di questa irruzione di neve saranno, invece, il Nord, i settori tirrenici e la Sardegna, anche se anche in queste aree fara' via via piu' freddo. Le temperature scenderanno sotto lo zero di 5-6 gradi di notte su gran parte dell'Italia.