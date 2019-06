Meteo weekend, l'anticiclone Scipione infiamma l'Italia

Prepariamoci ad un weekend davvero caldo. L'Anticiclone sub tropicale, da noi simpaticamente chiamato Scipione, si è espanso su tutto il Paese con l'intento di proporci un Sabato ed una Domenica davvero infiammati. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che Sabato, ad esclusione del caldo, non ci saranno particolari elementi su cui puntare la nostra attenzione. Forse nelle ore più calde potrebbero esserci modesti disturbi sui rilievi come ad esempio sulle Alpi del Nord Ovest dove si potranno registrare isolati e brevi rovesci anche a sfondo temporalesco. Qualche annuvolamento cumuliforme si potrà sviluppare anche a ridosso della dorsale appenninica specie quella del Centro. Per il resto sarà il caldo a fare notizia, in particolare al Sud e sulle Isole Maggiori dove le temperature si avvicineranno ai 40 gradi, mentre subiranno una flessione al Centro (anche di 7°C rispetto a Venerdì). Temperature fino a 33°C al Nord, fatta eccezione per Trieste che sfiorerà i 36°C.

Poche saranno le novità anche per la giornata di Domenica, anch'essa infiammata da uno Scipione che tuttavia comincerà perdere d’intensità. Farà comunque ancora caldo su tutto il Paese. Da segnale ancora la possibilità di qualche breve e sporadico temporale rinfrescante a ridosso delle Alpi centro orientali specie quelle lombarde, del Trentino alto Adige e marginalmente su quelle del Veneto. Nelle ore più calde troveremo ancora qualche annuvolamento irregolare sulle dorsali appenniniche in particolare sul comparto umbro marchigiano ed abruzzese, ma con basso rischio di fenomeni.

La redazione del sito www.iLMeteo.it comunica inoltre che con l'inizio della prossima settimana sembra tornare protagonista l'Anticiclone delle Azzorre, anche se resteremo in un contesto piuttosto caldo seppur con una maggior ingerenza temporalesca specie sui monti