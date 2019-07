Meteo weekend, bel tempo ovunque tranne qualche sorpresa

WEEKEND: ANTICICLONE AFRICANO PRONTO AD INVADERE ANCORA L’ITALIA

Nel corso del prossimo Weekend, il quadro generale meteo climatico è destinato a subire una decisa svolta già da venerdì. Tra sabato 20 e domenica 21 l’anticiclone africano comincerà lentamente ad invadere il nostro Paese. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo un venerdì all'insegna di un tempo relativamente tranquillo, da sabato 20 il contesto meteorologico farà registrare solo qualche disturbo pomeridiano a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e su alcuni tratti della dorsale appenninica centro settentrionale. Sul resto del Paese dominerà indisturbato il bel tempo e le temperature cominceranno ad aumentare soprattutto sui versanti tirrenici e sulla Sardegna.

Domenica 21 le propaggini dell'anticiclone Nord africano cominceranno ad invadere l'area tirrenica portando un ulteriore e maggior stabilità sul resto del Paese. Si prevede una giornata caratterizzata da un tempo piuttosto stabile su gran parte d'Italia anche se non mancheranno i consueti annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi dove si potrebbero svilupparsi dei temporali. Le temperature risentiranno dell’avvicinamento dell'alta pressione sub tropicale mostrando un’ulteriore tendenza all'aumento soprattutto al Centro-Nord con punte di 34°C come ad esempio a Bologna, Milano, Firenze e Roma.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che con l’inizio della nuova settimana l’anticiclone africano diverrà via via più forte invadendo non solo l’Italia, ma anche la quasi totalità dell’Europa. L’atmosfera diventerà ancor più stabile, il sole prevalente e le temperature subiranno un escalation fino a raggiungere 38°C al Centro-Nord. Il team annuncia inoltre che questa nuova ondata di caldo africano potrebbe essere la più duratura dell’estate e interessare anche la prima parte del mese di Agosto.