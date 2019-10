Meteo, weekend con ottobrata e prime nebbie in pianura

A partire da venerdì l’alta pressione africana tornerà a far visita al nostro Paese garantendo una fase di tempo stabile con clima mite e temperature in aumento. Ma la presenza di un anticiclone nei mesi autunnali ha anche un rovescio della medaglia, ovvero la formazione della nebbia.Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che sabato e domenica saranno due giornate con atmosfera stabile, quindi con bel tempo prevalente, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. A Roma, Napoli e Palermo si toccheranno i 25°C di giorno, fino a 25 a Firenze, e punte di 26°C a Bari. Al Nord i valori saranno un po’ più bassi, ma comunque sopra i 20°C (Milano e Bologna 22°C).Oltre al bel tempo però tornerà la nebbia: nel fine settimana la riduzione della visibilità interesserà principalmente la bassa pianura lombarda (cremonese, mantovano), quella emiliana e quella veneta. Tra Veneto ed Emilia la visibilità nelle prime ore del mattino potrebbe scendere addirittura sotto i 40 metri.Il team del sitohttps://www.ilmeteo.it/ avvisa che questa fase di bel tempo avrà il suo culmine nella giornata di lunedì 14 con i picchi più alti di temperatura e di maggior soleggiamento. Nei giorni successivi invece dall’Oceano Atlantico giungeranno via via fronti perturbati pronti a far piovere su molte regioni.