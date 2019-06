Meteo weekend, dal 21 giugno si tornerà oltre i 40 gradi.

L'anticiclone delle Azzorre mantiene condizioni di tempo abbastanza stabile sul nostro Paese e con temperature meno opprimenti rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia sembra ormai certo che questa tregua non durerà. Nei prossimi giorni infatti, tornerà prepotente l'alta pressione africana con il suo carico di stabilità, ma soprattutto di caldo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a Giovedì non ci saranno particolari scossoni dal punto di vista termico. Nonostante avremo temperature sopra media su molte regioni d'Italia, non si avranno comunque particolari eccessi di caldo.

Le cose cambieranno invece da Venerdì 21 (solstizio d’estate) quando l'anticiclone delle Azzorre si prenderà qualche giorno di ferie da lasciando così spazio al suo stretto parente sub tropicale. Come ben sapete, quando si parla di influenze sub tropicali, si incomincia a sudare a causa delle temperature che riprenderanno inesorabilmente a salire. Fra Sabato e Domenica, infatti, ecco che il grande caldo sarà già protagonista su Sardegna, Sicilia ma anche su gran parte del Sud e sull'area tirrenica del Centro. Sulle zone interne delle due Isole maggiori le temperature saranno già prossime ai 42°C specie in Sicilia.

La redazione del sito www.iLMeteo.it avverte però che il peggio potrebbe arrivare con l'inizio della successiva settimana. Da Lunedì 24 una poderosa ed ulteriore risalita d'aria rovente potrebbe colpire duramente molte regioni d'Italia portando i termometri a toccare picchi ben superiori ai 43-44 gradi. In questo frangente colpite saranno anche le regioni centro-settentrionali dove il caldo e l'afa potranno divenire seriamente opprimenti e con indici di disagio bio-climatico alle stelle. Se tutto verrà confermato, ci troveremo dinnanzi un'ondata di caldo davvero anomala ed eccezionale per il mese di Giugno.