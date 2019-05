Meteo weekend, escalation del caldo. Finalmente sarà estate: fuori i bikini

Stiamo finalmente per arrivare ad un'importante svolta sul fronte meteo climatico. Nonostante l'Italia centro-meridionale sia attualmente avvolta da un freddo vortice depressionario, le notizie riguardanti i prossimi giorni sono alquanto positive. L'Anticiclone delle Azzorre, dopo questo lungo periodo di inattività sul Bacino del Mediterraneo, si è probabilmente reso conto che stiamo arrivando a grandi passi all'inizio dell'Estate meteorologica. Pare dunque evidente come nei prossimi giorni assisteremo ad un’escalation del caldo con le temperature che registreranno differenze anche di 15°C tra oggi e il weekend.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da Giovedì l'Anticiclone delle Azzorre comincerà ad affacciarsi all'Italia. Un primo incremento delle temperature si registrerà al Nord, sulla Toscana e sulla Sardegna. Altrove non ci saranno particolari novità. Ma il vero ribaltone avrà inizio da Venerdì e si concretizzerà soprattutto nel corso del fine settimana quando le temperature faranno registrare una decisa impennata sulle regioni descritte poco fa. Pensate che, fra Sabato e Domenica, su molte città del Nord come Milano, Trento e Bologna, si potranno toccare punte anche prossime ai 30-32°C contro i 14-15°C di questi giorni. Valori dunque che passeranno da un sotto media di 5-6°C ad una situazione sopra la media di 6-7°C. Ma l'aumento termico si farà sentire come detto anche al Centro, come nelle zone interne della Sardegna o in Toscana dove la città di Firenze vedrà i termometri salire fino a 27-28°C.

La redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa però che ci sarà un angolo del Paese che non sarà baciato dal sole e dai primi caldi di stagione. Parliamo delle regioni meridionali e parte di quelle centrali (Adriatiche e il Lazio), le quali, resteranno in balia di una fresca circolazione ciclonica, eredità del precedente peggioramento. Gioco forza, su queste zone, non solo il tempo sarà più incerto, ma anche il clima proporrà temperature ancora sotto media. Solo fra il 6-7 di Giugno, le regioni meridionali, potrebbero essere investite da una fase importante di caldo, ma per ora e almeno fino al 3-4 del nuovo mese i valori termici si manterranno sotto la media del periodo.