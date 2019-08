Meteo: weekend gradevole, ma la prossima settimana torna il caldo africano

Si è ormai ritirato verso le sue terre di origine l'anticiclone nord africano che tanto caldo e afa ha dispensato nei giorni scorsi. Ora il quadro meteo climatico generale sul nostro Paese passa sotto il dominio del suo stretto parente, l'alta pressione delle Azzorre. Ci stiamo preparando a vivere un weekend piuttosto stabile, soleggiato e con temperature piuttosto gradevoli, ma sarà per poco tempo. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che sia sabato sia domenica la situazione sarà piuttosto tranquilla, anche se non mancherà qualche nube di passaggio soprattutto sulle regioni settentrionali. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto fiorire di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi specie quelli alpini, ma senza precipitazioni degne di nota. Le temperature faranno registrare sabato un lieve aumento su tutto il Paese, domenica più consistente a causa di un primo timido rinforzo dei venti caldi in arrivo dal nord Africa, preludio ad un'ormai confermata ondata di caldo attesa già per l'inizio della prossima settimana. I venti soffieranno deboli con rinforzi nelle aree meridionali della Sardegna e sull'area ionica con i mari che potrebbero risultare leggermente mossi in particolare al largo.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che da lunedì dal continente africano risaliranno masse d’aria molto calde che interesseranno soprattutto le regioni centrali, meridionali e parte di quelle nordorientali. Le temperature cominceranno a lievitare sensibilmente fino a toccare picchi di 38°C come sono previsti in Umbria (Terni), Toscana (Firenze, Prato, Arezzo) e Lazio (Roma e Frosinone).