Meteo weekend, Italia divisa tra caldo estivo e forte maltempo

Il ritorno del bel tempo su gran parte delle nostre regioni sta per essere minato ancora una volta dall’arrivo di un’altra perturbazione che colpirà alcune regioni nel corso del weekend. Ma se in alcune zone pioverà anche molto, in altre la situazione sarà completamente diversa con il bel tempo e il sole che favoriranno un aumento termico anche sensibile. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che, già da venerdì è atteso un primo peggioramento del tempo al Nordovest, per effetto di una perturbazione pilotata da un vortice di bassa pressione in movimento verso la Spagna e il Portogallo. La giornata di sabato sarà piuttosto grigia e piovosa sulle regioni settentrionali, specie sui rilievi alpini, prealpini e su molti tratti pianeggianti occidentali, compresa la Liguria. Le piogge potranno raggiungere anche l'alta Toscana. Sul resto del Paese si avranno invece condizioni più stabili, soleggiate, con temperature in aumento specie al Sud dove si cominceranno a sentire gli effetti della rotazione dei venti caldi dai quadranti meridionali richiamati proprio dalla depressione sopra citata.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che questa configurazione si accentuerà ulteriormente nella giornata di domenica quando il maltempo insisterà al Nordovest e in Liguria. Sono attese precipitazioni abbondanti o molto abbondanti sul genovese, sullo spezzino e sui settori montuosi di Piemonte e Lombardia, anche con rischio di nubifragi ed esondazione dei corsi d'acqua. Al Centro-Sud il tempo sarà stabile e soleggiato grazie all’arrivo dell’anticiclone africano che farà schizzare le temperature fino a 32°C in Sardegna e 28°C a Roma, Firenze e Napoli.