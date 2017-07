Meteo, weekend nel forno africano: 40 gradi. Ecco le aree più colpite

Italia di nuovo alle prese con il caldo torrido e afoso. E così l'emergenza siccità e incendi è destinata a continuare. Ma attenzione, domenica temporali anche molto forti potrebbero abbattersi sul Nord Italia. ECCO LE PREVISIONI (da www.3bmeteo.com).

WEEKEND ANCORA MOLTO CALDO - L'anticiclone subtropicale che sta interessando l'Italia in queste ore non mollerà la presa tanto facilmente. Nel corso del weekend una blanda circolazione depressionaria tenterà di avanzare dalla Spagna verso la Francia e le Alpi ma non riuscirà a scardinare la figura di alta pressione. Il movimento dell'impulso instabile spingerà le calde correnti nord-africane direttamente verso le nostre regioni centro-meridionali dove il caldo si acutizzerà proprio nel corso del weekend.

Sabato sarà una giornata rovente su tutta Italia con temperature massime che raggiungeranno i 35°C su molte aree interne. Le zone più calde saranno Valpadana, Toscana, Sicilia, Sardegna e Puglia. Qualche isolato temporale di calore sarà possibile solo sull'arco alpino, mentre altrove sarà il sole a prevalere.

Domenica al Nord si cominceranno a sentire gli effetti della circolazione di aria instabile con temperali più diffusi su Alpi e Prealpi, ma che, specie verso sera, potranno sconfinare anche alle aree pianeggianti, specialmente in prossimità dei rilievi. In pianura i fenomeni saranno isolati ma localmente anche di forte intensità con grandine e colpi di vento. In tal frangente al Nord si perderà qualche grado, ma in un contesto comunque caldo. Al Centro Sud le temperature aumenteranno ulteriormente con punte anche prossime ai 40°C sulla Sardegna interna.