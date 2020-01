Meteo weekend, ONDATA DI CALDO "invernale": si toccano i 25° C. CALDO ANOMALO

Meteo weekend: le temperature salgono ancora, caldo “invernale” in arrivo

Il clima è impazzito. Lo notiamo tutti e lo confermano gli esperti. I giorni della Merla sono solitamente i più freddi dell’anno, questa volta invece sono stati i più caldi della stagione. Sono state raggiunte temperature di 20° C al Sud, valori che continueranno a crescere.

È previsto infatti l’arrivo di un’ondata anomala di caldo “invernale”. I termometri andranno a toccare i 25° C. Ecco dove.

Meteo weekend: arriva il caldo, sembrerà estate

Nella giornata di oggi, le temperature hanno sicuramente superato la media stagionale e continueranno a salire. I valori più alti saranno registrati in Sicilia dove si avranno picchi di ben 25° C. Le altre regioni del Sud toccheranno i 20° C, tutte le altre raggiungeranno i 18-20° C.

I valori più bassi saranno invece registrati nella Lombardia orientale e nel Triveneto, dove le temperature si aggireranno intorno agli 8-10° C.

Meteo: giornate di caldo anomalo, ma non mancherà la pioggia

Nel corso del weekend, nonostante il grande caldo, non mancheranno le piogge.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nel corso del weekend qualche pioggia andrà a bagnare la Liguria e la Toscana, anche moderatamente nella giornata di sabato. Un cielo coperto o nebbioso interesserà la Pianura Padana, l’Umbria, la Campania, buona parte del Lazio. Sul resto delle regioni il sole sbucherà da una nuvolaglia poco organizzata. Da lunedì 3 invece si avvicinerà l’anticiclone africano che dal Marocco toccherà la Spagna, quindi le Isole Baleari e arriverà in Italia. Tra lunedì e martedì le temperature saliranno vertiginosamente verso valori decisamente anomali per la stagione e superiori alla media di 10°C! Oltre all’aria più mite sospinta dall’anticiclone, al Nord giungerà anche il Foehn (martedì) a causa dell’addossamento di aria polare alla catena alpina.

Meteo weekend: quanto durerà il cado anomalo

Il clima si ribalterà di nuovo il giorno 5 febbraio. In previsione vi è infatti l’arrivo di aria polare che farà cadere le temperature intorno ai 10-15° C.