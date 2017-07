Meteo weekend rovente. Ma da lunedì arrivano fresco e temporali

L'anticiclone domina da alcuni giorni lo scenario meteorologico del Paese dispensando condizioni di stabilità atmosferica, ampio soleggiamento e caldo tipico del cuore dell'estate. Solo il Nord è lambito da infiltrazioni caldo-umide che apportano qualche annuvolamento di passaggio e temporali di calore sulle Alpi, che nella giornata di venerdì potranno lambire anche alcune zone di pianura del Nordovest.

ARRIVA L'ANTICICLONE AFRICANO: già da venerdì, e con maggiore intensità nel weekend, l'anticiclone africano si espanderà sull'Italia coinvolgendo in particolare le Isole maggiori: nelle zone interne di Sicilia e Sardegna sono attesi picchi prossimi ai 40°C, valori tra 37 e 39°C anche nelle zone interne di Calabria, Basilicata e Puglia. Colonnina di mercurio in aumento anche sulle restati regioni del Centro Sud con massime sino a 34-36°C: qualche grado in meno su tutte le zone costiere, mitigate dalle brezze marittime, ma con afa in intensificazione.

Seppur ai margini di questa nuova onda calda, si sarà da sudare anche sulle pianure del Nord Italia dove le temperature massime si assesteranno tra 30 e 34°C ma con clima afoso.

SETTIMANA PROSSIMA ARRIVA ARIA PIU' FRESCA

La presenza dell'anticiclone nord-africano sulla Penisola italiana avrà vita relativamente breve in questa occasione. Dopo qualche giorno di gran caldo (specie al Centrosud) pare sempre più probabile l'irruzione di correnti più fresche di origine nord-atlantica. Saranno associate ad una circolazione di bassa pressione che - nel suo incedere verso Sudest sull'Europa centrale - favorirà un aumento dell'instabilità su parte dell'Italia, con aumento della probabilità di temporali in unione ad un generale calo delle temperature, dapprima al Nord e a seguire sul resto d'Italia.

QUALCHE TEMPORALE E TEMPERATURE IN DECISA DIMINUZIONE. CALDO KO

L'area depressionaria che andrà a strutturarsi sull'Europa centrale favorirà l'instaurarsi di correnti dapprima sud-occidentali sull'Italia; in questa fase è lecito attendere il transito di qualche temporale a precedere l'ingresso dell'aria più fresca. Come di consueto bisognerà mettere in conto fenomeni localmente intensi (come di norma accade durante i break temporaleschi estivi), che ad oggi avranno maggiori probabilità di verificarsi sulle regioni di Nordest e a seguire sui parte del versante adriatico. Meno probabili a Ponente, ma c'è da considerare l'inevitabile incertezza che l'evoluzione porta attualmente con sè, data la distanza temporale ancora elevata (5-6 giorni). Alcune variazioni sono quindi da mettere in conto, soprattutto per quanto riguarda i dettagli a scala locale.

Uno degli aspetti principali di questo cambio di circolazione sarà senz'altro la diminuzione - anche marcata - delle temperature. Dapprima al Nord, ma nel giro di 24-36 ore anche al Centrosud. Le correnti nord-occidentali, sottoforma di Tramontana e Maestrale, riporteranno le temperature su valori più godibili e ben lontani dai picchi che si raggiungeranno qualche giorno prima, durante il fine settimana.

