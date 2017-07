Metro Roma, donna trascinata via: macchinista indagato. VIDEO

Incidente metro Roma, donna trascinata via indagato il macchinista



E' indagato per il reato di lesioni il macchinista della linea B della metropolitana di Roma, dove mercoledi' scorso alla stazione Termini, una donna di 43 anni di origine bielorussa e' rimasta incastrata tra le porte e, trascinata per diversi metri, ha riportato gravi fratture. La Procura di Roma, che ha proceduto all'iscrizione anche per poter svolgere ulteriori accertamenti, si era attivata dopo l'informativa della polizia che aveva potuto visionare i filmati a circuito chiuso di quel giorno.



Metro Roma, spunta il video della donna trascinata via. Il macchinista mangiava

Spunta il video dell'incredibile incidente di mercoledì nella metro di Roma. Incidente in cui una donna ha cercato di salire su un convoglio della metro della linea B in direzione Laurentina, ma è rimasta incastrata tra le porte ed è stata trascinata per alcuni metri.

La donna, Natalya Garkovic, bielorussa di 43 anni, è ancora in ospedale in gravi condizioni e ha rischiato di morire, ma ora è fuori pericolo. E' stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva con un polmone perforato, una frattura esposta al bacino e altre a gambe e braccia.

I video, girati dalle telecamere e pubblicati dal Corriere della Sera, mostrano la sequenza impressionante dell'accaduto. Con le buste della spesa in mano ha cercato di salire al volo su un convoglio della metro. Stava salendo su uno degli ultimi vagoni quando le porte si sono richiuse e lei è rimasta incastrata. La metro l'ha trascinata per circa dieci metri prima di fermarsi. A dare l'allarme alcuni passeggeri che hanno tirato il freno d'emergenza evitando il peggio. Il treno e' stato poi evacuato.

Dalle immagini si vede come il macchinista, mentre il convoglio è fermo alla stazione, mangia in cabina. In un'altra sequenza si vede la donna che prova a salire nell'ultimo convoglio ma resta incastrata con un braccio e trascinata via.