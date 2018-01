Metro Roma, preso l'uomo che ha spinto la badante: "Me l'ha detto Dio"

"Ho sentito delle voci... Me lo ha detto Dio". Si sarebbe giustificato cosi' l'uomo fermato nella notte dalla polizia con l'accusa di aver spinto una cittadina peruviana sotto a un convoglio della metro a Roma. Seguito da tempo per problemi psichici, avrebbe farfugliato frasi senza senso agli agenti della squadra mobile che lo hanno bloccato nella casa dove viveva con la madre.

Chi lo conosceva avrebbe detto che in passato non era mai stato violento. L'uomo, 47 anni di età e di nazionalità italiana sottoposto a fermo di indiziato per il tentato omicidio, e' stato rintracciato nella notte a casa dagli agenti della squadra mobile di Roma. A quanto ricostruito, ha spinto all'improvviso la 47enne peruviana senza che ci fosse nessun tipo di discussione tra loro e si e' poi allontanato tra la folla presente sulla banchina.

A dare una svolta alle indagini, le riprese delle telecamere di sicurezza della stazione della metro, ma anche quelle poste all’esterno da altri esercizi commerciali. Inoltre ci sono le testimonianze di alcuni dei passeggeri in attesa sulla banchina, raccolte e incrociate dagli agenti.

La vittima, intanto, versa ancora in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo, con fratture al bacino, al femore e alla caviglia della gamba destra. Nulla da fare, invece, per l’avambraccio sinistro della donna che nell’impatto con le lamiere del treno è stato maciullato. Le indagini radiologiche non hanno evidenziato danni celebrali. Nei prossimi giorni la paziente sarà di nuovo operata all’addome e verranno anche stabilizzate le fratture subite nell’incidente.