Michael Jackson, i fan chiedono al sosia Sergio Cortes di fare un test del Dna

I fan di Michael Jackson chiedono ad un inquietante sosia di fare il test del DNA convinti che il loro idolo non sarebbe morto nel 2009 come racconta Le Figaro.

La somiglianza è così inquietante che ha finito per convincere anche gli ammiratori più fanatici di Michael Jackson. Allo spagnolo Sergio Cortes, che da anni offre spettacoli identici sotto tutti gli aspetti a quelli del defunto re del pop, è stato richiesto di sottoporsi a un test del DNA da una manciata di fan, desiderosi di convincersi che il cantante americano non sia effettivamente morto il 25 giugno 2009 a Los Angeles.

Bisogna ammettere che Sergio Cortes fa tutto, e in modo abbastanza professionale. Perfetto imitatore del creatore di Thriller, si muove, balla, copia le espressioni facciali del suo modello in un modo così perfetto da far credere ai più increduli in una forma di risurrezione. Questo inquietante mimetismo non è nuovo, ma un recente video pubblicato da Cortes su Facebook, che invita i fan del re del pop a venire e assistere alla sua esibizione "jacksonesque" a Pattaya in Thailandia, ha nuovamente ripreso l'idea che Michael Jackson sia ancora vivo.

I fan del cantante americano oggi chiedono che Sergio Cortes sia sottoposto a un esame genetico.