Due chef francesi guadagnano le stre stelle nella Guida Michelin 2019. Si tratta di Laurent Petit e Mauro Colagreco. Il primo è il proprietario del ristorante Clos des Sens, ad Annecy-le-Vieux ed è considerato uno dei massimi esperti di carne non solo in Francia ma in tutta Europa.

Colagreco, italo-argentino in Francia da quasi 20 anni, ha invece un ristorante in una villa liberty di Mentone.