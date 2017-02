Migrante sequestra e stupra operatrice. Napoli, in manette nigeriano 25enne

Un 25enne nigeriano ospite di un centro di accoglienza a Giugliano in Campania (Napoli) è stato arrestato dai Carabinieri per aver sequestrato e violentato un'operatrice. I militari sono intervenuti d'urgenza nell'hotel "Le Chateau", usato come centro accoglienza nella zona di Varcaturo, a seguito di una chiamata al 112.

Secondo una prima ricostruzione, il nigeriano si è introdotto nell'ufficio della donna, un'operatrice 62enne, e dopo aver bloccato la porta ha cominciato a compiere atti sessuali su di lei. Mentre ciò accadeva, un'altra operatrice ha bussato alla porta e il 25enne ha lasciato che la vittima aprisse, per non destare sospetti.

Ma la seconda donna ha intuito che stava accadendo qualcosa di grave dallo sguardo terrorizzato della 62enne e ha dato l'allarme chiamando il 112. Giunti sul posto i Carabinieri hanno liberato la vittima e bloccato il 25enne nigeriano, che dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere di Poggioreale.